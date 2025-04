Lutto nel mondo del cinema italiano per la morte di ​Antonello Fassari

Lutto nel mondo del cinema italiano per la morte di Antonello Fassari

L’attore, dopo una lunga malattia, è morto oggi all’età di 72 anni. Antonello Fassari era nato a Roma il 4 ottobre 1952. È stato attore, regista e sceneggiatore.

Al grande pubblico è noto soprattutto per la sua partecipazione nella serie televisiva “I Cesaroni”. Ma ha avuto anche un ruolo nel film “Romanzo criminale” del 2005. Nel 2000, Fassari aveva esordito anche alla regia con il film “Il segreto del giaguaro”. Una commedia interpretata dal rapper Piotta. ​

Antonello Fassari non era facilmente catalogabile come attore. Aveva spaziato tra teatro, cinema e televisione. Interpretando sia ruoli comici che drammatici.

Tra i primi commenti dopo la sua morte, troviamo quella che Claudio Amendola, suo amico e coprotagonista nella serie “I Cesaroni”, ha rilasciato all’ANSA.

“Sarai sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via. È dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù.”