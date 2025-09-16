Lutto a Santa Marinella: tragedia in Tanzania, muoiono 5 suore

Una notizia che scuote la comunità di Santa Marinella e l’intera Diocesi: una gravissima perdita che lascia un vuoto incolmabile. Cinque vite, tra cui la Madre Generale delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambin Gesù, sono state spezzate in un tragico incidente stradale avvenuto in Tanzania.

La tragedia in Tanzania

Le vittime sono la Madre Generale Suor Lilian Gladson Kapongo, la consigliera e segretaria generale Suor Maria Nerina De Simone, la consigliera provinciale della Provincia East Africa Suor Damaris Matheka, Suor Stellamaris Muthini, e l’autista, un uomo di nome Bonifasi. L’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto nella missione di Mwanza, in Tanzania. Le suore erano in procinto di tornare in Italia al termine della loro missione quando sono rimaste vittime del terribile impatto. Un’ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Il dolore della comunità

La Vicaria Generale dell’Istituto, Suor Zelia da Conceiçao Dias, ha comunicato la dolorosa notizia, chiedendo preghiere per le suore e per tutta la famiglia religiosa in questo momento di profondo dolore. La comunità di Santa Marinella, in particolare, si stringe nel lutto. Proprio qui, un secolo fa, la fondatrice delle suore, la Beata Maria Crocifissa Curcio, ha iniziato la sua opera. La Diocesi, insieme alla città, ha espresso il suo cordoglio e si unisce in preghiera per le suore defunte. La loro scomparsa rappresenta una gravissima perdita non solo per l’ordine, ma per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere il loro instancabile impegno missionario e la loro devozione.