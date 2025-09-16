A Cerveteri musica, teatro e poesia per la pace al Granarone: “Uomini e Donne di pace in tempo di guerra” per Emergency

Cerveteri si prepara a ospitare un significativo evento all’insegna dell’arte e della solidarietà. Domenica 21 settembre, alle ore 18:00, l’Aula Consiliare del Granarone sarà il palcoscenico di “Uomini e Donne di pace in tempo di guerra”: una serata di musica, teatro, poesia e proiezioni dedicata alla riflessione sui conflitti globali e al ripudio di ogni violenza.

Come annunciato dal Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, l’iniziativa intende veicolare un grande messaggio di unione e solidarietà attraverso il linguaggio universale dell’arte. “Ciò che stiamo vivendo nel mondo ci impone una riflessione, ci impone di fermarci e di far salire alta la nostra voce. Non c’è strumento più libero e più bello per farlo, che la cultura”, ha dichiarato il Sindaco, sottolineando l’importanza di eventi che promuovono la pace in un momento storico così delicato.

L’appuntamento sarà anche un’occasione preziosa per raccogliere fondi in favore di Emergency, l’organizzazione fondata nel 1994 da Gino Strada – a cui è dedicato il primo asilo nido comunale di Cerveteri – che da sempre si impegna a offrire cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità nei luoghi di guerra.

L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, invitando tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa serata che unisce le più svariate forme d’arte in un unico, straordinario appello alla pace e all’umanità.