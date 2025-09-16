Allarme Vespa orientalis: scoperto nido record con oltre mille esemplari, “Arrivati troppo tardi”

Un intervento di eccezionale difficoltà e rischio è stato portato a termine nel centro urbano di un comune romano, dove è stato scoperto un nido record di Vespa orientalis che ospitava oltre un migliaio di insetti. Il nido, di dimensioni colossali, si nascondeva in un sottotetto, rendendo l’operazione di messa in sicurezza estremamente complessa.

Nonostante l’impegno, l’allarme arriva dai responsabili dell’intervento: “Purtroppo stavolta siamo arrivati troppo tardi”, spiegano. “Oltre 200 regine colonizzatrici si erano già allontanate nel territorio per fondare nuove colonie nella primavera del 2026″. Questo significa che l’espansione di questo aggressivo vespide, di origini deserticole, continuerà inesorabilmente.

La presenza massiccia della Vespa orientalis sta creando seri disagi non solo nei centri urbani, ma rappresenta anche una grave minaccia per l’apicoltura locale, mettendo a rischio le preziose api.

L’episodio evidenzia la crescente e preoccupante avanzata di questa specie nelle campagne limitrofe alla capitale, rendendo sempre più urgenti e complessi gli interventi di contenimento.

Per vedere il video dell’impresa e comprendere la portata dell’intervento, clicca qui: https://vm.tiktok.com/ZNdgHv8Ev/