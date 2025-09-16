Santa Marinella: il cordoglio del sindaco, per la morte delle 5 suore in Tanzania

Il sindaco Pietro Tidei ha appreso con tristezza la notizia della prematura scomparsa di Suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora generale e Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale della Congregazione delle Carmelitane Syuor Teresa del Bambino Gesù.

Non appena venuto a conoscenza dell’infausto incidente accaduto in Tanzania, nelle primissime ore del mattina il Primo Cittadino si è recato presso la Comunità fondata da Madre Crocifissa per portare le condoglianze alle consorelle da parte dell’Amministrazione e di tutta la Città di Santa Marinella. Queste le parole del Primo cittadino:

“Ci uniamo al dolore di tutta la Comunità delle Suore del Carmelo che in queste ore ha perso due stimate consorelle e importanti figure di riferimento. Ho avuto la fortuna di conoscerle personalmente e di apprezzarne le doti umane e l’intensità della vocazione. Un punto di riferimento per l’educazione religiosa e per tutta la comunità.

Conserverò il ricordo di Suor Lilian e Suor Nerina, che ho incontrato personalmente poche settimane fa durante le celebrazioni per l’Anniversario della fondazione della Congregazione.