Lutto a Cerveteri: il cordoglio della città per la scomparsa del giovane Jacopo

Un velo di profonda tristezza e sconcerto è calato sulla comunità di Cerveteri. Con un toccante messaggio diffuso a nome dell’intera cittadinanza, la Sindaca Elena Gubetti ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Jacopo, nipote del Vicesindaco Riccardo Ferri.

«Un risveglio denso di dolore e tristezza per la nostra comunità», ha dichiarato la prima cittadina. «Non esistono parole adeguate in queste circostanze: nulla lenirà la sofferenza di una perdita così drammatica che lascia senza fiato e con un vuoto incolmabile».

L’amministrazione comunale e la città intera si sono strette attorno alla famiglia Ferri e a quanti hanno amato il giovane Jacopo.

«A Riccardo, alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno voluto bene a Jacopo, desidero far arrivare l’abbraccio più sentito e commosso di tutta Cerveteri», ha concluso la Sindaca Gubetti con un’ultima accorata dedica: «Che la terra ti sia lieve, Jacopo».

In questo momento di indicibile dolore, la comunità locale si unisce in un silenzioso e profondo rispetto attorno alle famiglie colpite dalla grave perdita.