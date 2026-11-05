Basket, la promozione del Cerveteri va a Latina per la prima sfida del nuovo corso

Basket, la promozione della RIM Cerveteri va a Latina per la prima sfida del nuovo corso

Sabato, ore 20:00, Latina: queste sono le coordinate della partita d’esordio della Divisione Regionale 2 della RIM Sport Cerveteri che, ripescata, sarà costretta a scendere in campo nel girone di Latina. Con un roster completamente rinnovato, ma con la guida salda di coach Antonio Pica, la società etrusca dovrà vedersela con il Basket Bee Latina, proprio nella tana dei pontini.

“Devo essere onesto – ha detto coach Pica a pochi giorni dalla discesa in campo – il precampionato è stato un po’ incerto. Stiamo lavorando per amalgamare al meglio la squadra, abbiamo delle buonissime individualità ed esprimiamo a tratti un buon gioco, ma sappiamo che questo non basta. È un problema che dobbiamo risolvere, ma lo faremo e anche in breve tempo. È chiaro che avendo preso anche giocatori più esperti, è difficile avere la rosa sempre al completo, stiamo recuperando 2 ragazzi da un infortunio e, tra l’altro, non conosciamo così bene le società del girone. Insomma, è una stagione veramente da scoprire, ma abbiamo i mezzi per affrontarla al meglio. Avremo la prima in casa domenica 15 novembre alle 17:00 contro il Samuray Aprilia e aspettiamo tutti al PalaRim”.

“Siamo molto contenti – ha commentato la presidente Ilenia Rinaldi – di scendere di nuovo in campo in promozione. La Federazione ha accolto la nostra richiesta e per noi è fondamentale avere una prima squadra di riferimento per i ragazzi più giovani. L’avventura dell’under 17 gold è già iniziata e siamo molto curiosi di vedere cosa succederà in questa stagione. È un anno che ci sta dando molti stimoli, tra innesti, conferme e nuove avventure. In bocca al lupo a tutti i ragazzi e ai coach, come dirigenza siamo certi che affronteranno la stagione al meglio”.