Fortuna a Civitavecchia: vinti 50mila euro con un Gratta e Vinci in Largo Plebiscito

CIVITAVECCHIA – La dea bendata torna a fare tappa nel litorale laziale. Nell’ultima settimana, a Civitavecchia è stata realizzata una vincita da 50.000 euro grazie a un biglietto della serie “Doppia Sfida Classic”.
La giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio commerciale situato centralissimo in Largo Plebiscito. Con un biglietto dal costo di 5 euro, il fortunato acquirente si è portato a casa uno dei premi più ricchi previsti per questo tipo di tagliando.
Il contesto: i dati sul gioco nel Lazio e nella provincia di Roma
L’episodio s’inserisce in un quadro di sostanziale stabilità per il settore dei giochi nella regione. Secondo un’elaborazione diffusa da Agipronews, nel 2025 la spesa complessiva sul territorio laziale — calcolata come differenza tra la raccolta totale e le vincite restituite ai giocatori — si è attestata sui 2,1 miliardi di euro, confermando i volumi registrati nei dodici mesi precedenti.
Segnali di cambiamento arrivano invece dall’area metropolitana della capitale. I dati relativi alla provincia di Roma evidenziano un calo del 6,2% della spesa complessiva, scesa a 1,5 miliardi di euro nel 2025 contro gli 1,6 miliardi contabilizzati nel 2024.