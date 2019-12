Condividi Pin 0 Condivisioni

“Solo cosi possiamo costruire un grande futuro ”

Il 2019 si è chiusto con una vittoria ma , tuttavia, è stato un anno non bello. Per il Borgo San Martino la stagione si chiude con una salvezza ottenuta ai play out , un terzo posto in campionato e tante speranze riposte per il 2020. Prima di tutto, il regalo per il nuovo anno sarebbe il salto in Promozione, un obiettivo che potrebbe cambiare i progetti dell’ambiziosa società che punta a consolidarsi non solo con la prima squadra, ma anche con la nascita di un settore giovanile. ” Speriamo che sia un anno pieno di successi per il Borgo San Martino -afferma il presidente Andrea Lupi – ci lasciamo un anno tra alti e bassi che ci ha comunque rafforzato sia nell’immagine che nell’affidabilità. Oggi malgrado il nostro non sia un torneo di grande livello si parla molto di noi, di questo ne siamo fieri . E’ chiaro che per compiere il salto di qualità serve la categoria, è arrivare in Promozione è il preludio a una serie di progetti che oggi questa categoria li condiziona. Lavoriamo per migliorarci, per essere competivi dal punto di vista della visibilità. E devo dire che ci stiamo riuscendo con sacrifici , rinunce, e tanto amore che mettiamo per questi colori . Ci attende un anno di conferme, un esame importante per noi che ambiamo alla Promozione – conclude Lupi – per farlo bisogna lottare e crederci, cosa di cui sono convinto . Ecco, nel 2020 il Borgo in Promozione sarebbe il massimo”

Fa.No.

Lupi, il pres del Borgo San Martino a ruota libera. ” Nel 2020 voglio la Promozione