Cerveteri – Nonostante il periodo complicato, in casa verde azzurro regna la calma e la compattezza. A metterci la faccia è direttamente il patron Andrea Lupi, che analizza il momento della squadra con lucidità e fiducia, proiettandosi già verso la prossima sfida contro il Campagnano.

L’analisi del Presidente

“È un momento in cui la fortuna non ci bacia, ma non ne facciamo un dramma”, esordisce Lupi. “Bisogna restare tranquilli e fiduciosi. Guardando alla prestazione, siamo andati molto meglio rispetto alla gara di Capranica, concedendo poco agli avversari. Ci serve una vittoria per sbloccarci, proprio come accadde all’andata, quando arrivammo da tre sconfitte inspiegabili maturate nonostante ottime prestazioni”.

Il Presidente chiama poi tutti a raccolta per superare l’impasse: “In una stagione fasi simili possono capitare. Ora dobbiamo fare quadrato intorno alla squadra: restare uniti ci aiuterà ad allontanarci da questo periodo nero il prima possibile”.

Il legame con la tifoseria

Un momento significativo della scorsa domenica è stato lo scatto che ha ritratto il numero uno del club insieme agli ultras prima del fischio d’inizio. Un gesto non casuale, ma dettato dalla stima reciproca.

“Posare con loro mi sembra il minimo per quello che stanno facendo per noi”, spiega con orgoglio Andrea Lupi. “Abbiamo un tifo caloroso e incessante che sostiene la maglia per tutti i novanta minuti. Vedere che le adesioni crescono e che sempre più ragazzi si aggregano al gruppo organizzato mi rende felice: ci danno una spinta incredibile che fa bene al morale dei giocatori”.

Obiettivo Campagnano

Il messaggio è chiaro: l’ambiente è solido e la società non barcolla. La ricetta per ripartire è fatta di lavoro e unità, con la “testa a Campagnano” per riprendersi i tre punti e invertire definitivamente la rotta.