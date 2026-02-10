La Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo: rotta verso il futuro per gli studenti di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Ieri, 24 studenti del quarto anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” (indirizzo nautico) hanno varcato i cancelli della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’iniziativa segue la rotta già tracciata lo scorso novembre dai venti “colleghi” delle quinte classi, nell’ambito del programma nazionale PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

L’accoglienza e il senso dell’esperienza

Ad accogliere i ragazzi e i docenti è stato il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro. Dopo i saluti istituzionali, il Comandante ha presentato i tutor che affiancheranno gli studenti, spiegando l’obiettivo cardine del percorso: avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare attraverso il lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza e legalità in ambito marittimo.

Un viaggio nella storia: la “Sala del Capitano”

La giornata inaugurale si è trasformata in un vero viaggio nella marittimità. Gli studenti hanno visitato il Centro Storico Culturale delle Capitanerie di Porto all’interno del Forte Michelangelo, vivendo l’esperienza immersiva della “Sala del Capitano”. Questo percorso multimediale li ha guidati attraverso la storia marittima d’Italia, dall’epoca dell’Impero Romano fino ai giorni nostri, in un intreccio tra tradizione, innovazione e identità marinara.

Formazione sul campo

Durante questa settimana, gli allievi saranno inseriti in piccoli gruppi di lavoro per osservare da vicino l’organizzazione della Guardia Costiera. Avranno la possibilità di conoscere le funzioni svolte sul territorio e in mare, con focus specifici su:

Sicurezza della navigazione e portuale;

Tutela dell’ambiente marino;

Attività operative di ricerca e soccorso (SAR);

Procedure amministrative al servizio dei cittadini.

Orientamento e futuro

L’iniziativa, che proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo anche le classi terze dell’istituto, consolida la collaborazione tra la Guardia Costiera e le scuole locali. L’obiettivo non è solo fornire formazione tecnica, ma offrire ispirazione per il futuro professionale dei giovani, creando un ponte concreto tra il percorso di studi e il mondo del lavoro sul mare.