Lupi al Cerveteri: “Dopo quattro giornate sono soddisfatto, continuiamo così cercando di lavorare ed impegnarci”

Dopo il pareggio di Tolfa, conquistato con una prestazione coraggiosa, il Cerveteri pensa al prossimo avversario, al Galli contro l’Atletico Vescovio. I verde azzurri con sei punti in classifica, hanno fino ad oggi ottenuto una vittoria e tre pareggi. Inizio positivo, se consideriamo lo scettiscismo intono alla squadra che regnava alla vigilia del campionato.

“Sono soddisfatto, siamo una squadra concreta e solida, abbiamo molto da lavorare ma l’inizio di campionato mi ha dato delle buone indicazioni – ha riferito il presidente Andrea Lupi”.

Nel prossimo impegno casalingo i tifosi chiedono la vittoria che manca da un mese e mezzo. Un successo sarebbe importante per galvanizzare la tifoseria, come sempre il dodicesimo in campo.