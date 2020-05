Condividi Pin 5 Condivisioni

Il tweet dell’ex Ministro è stato oggetto di satira nel programma in onda su La 7

Lunghe file al Mc Donald’s: il tweet di Fioramonti a Propaganda Live-

E’ stato oggetto di satira nella puntata di ieri di Propaganda Live (il programma condotto su La 7 da Diego Bianchi) il tweet del’ex Ministro Fioramonti, sulle lunghe file che giorni fa hanno paralizzato l’ingresso della città di Ladispoli:

“Una fila interminabile di macchine per…andare dal McDonald’s. Speriamo la Fase 2 non sia tutta così. Dobbiamo impegnarci tutti per cambiare davvero, altrimenti questa tragedia non sarà servita a nulla”.