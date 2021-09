Indetto dall’Associazione nazionale insegnanti e formazione (Anief) e dal Sindacato indipendente Scuola e Ambiente (Sisa)

Lunedì è sciopero: il primo giorno di scuola inizia con la protesta sul green pass

L’anno scolastico non è ancora iniziato ed è già tempo di parlare di sciopero. Lunedì 13 settembre infatti, giornata di riapertura delle scuole, l’Associazione nazionale insegnanti e formazione (Anief) e il Sindacato indipendente Scuola e Ambiente (Sisa) hanno indetto uno sciopero per tutto il personale docente, Ata, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine ed avrà durata per tutta la giornata.

Tra i principali motivi, il green pass ed una serie di mancati provvedimenti per la riduzione degli alunni per classe; per l’indennità di rischio Covid per il personale in presenza e per la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto.

A ciò però si devono anche aggiungere le richieste Sisa che invece punta a sensibilizzare l’ambiente e il clima, pensando alla realizzazione di una scuola aperta e partecipata.