“L’ultima notte di Marco”: da Mondadori a Cerveteri il libro Giulio Golia e Francesca di Stefano, verità e bugie sul caso Vannini

A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari di Mondadori Bookstore Cerveteri, nell’annunciare l’appuntamento di domenica 12 ottobre alle ore 17:30 in Largo Almunecar, dove in anteprima nazionale Giulio Golia, insieme a Francesca di Stefano, presenterà il libro “L’ultima notte di Marco – Verità e bugie sul caso Vannini”.

“Sarà una grande emozione domenica prossima poter ospitare la presentazione, in anteprima nazionale assoluta, del libro che Giulio Golia e Francesca di Stefano, giornalisti de Le Iene che negli anni hanno seguito con estrema attenzione tutta la vicenda giudiziaria, hanno dedicato al nostro caro e mai dimenticato Marco Vannini – hanno dichiarato Andrea e Tarita – ci teniamo quindi a ringraziare loro, la casa editrice ovvero la ‘Piemme Edizioni’ e i genitori di Marco, Marina e Valerio, che hanno fortemente voluto che la presentazione si svolgesse proprio qui a Cerveteri. In un luogo non casuale inoltre, ai piedi della Quercia secolare di Largo Almunecar, un luogo importante per Cerveteri, oltre che punto di ritrovo della prima grande manifestazione che si tenne in città per chiedere verità e giustizia per Marco”.

“Non sarà solamente un appuntamento letterario di grande pregio – aggiungono Andrea e Tarita – ma sarà anche occasione per ricordare ancora Marco, per ricordare l’impegno di Marina, Valerio e di tutti i suoi cari per ottenere la giustizia che Marco meritava, per far sentire, in maniera tangibile, ai genitori di Marco, che sono trascorsi tanti anni, ma l’affetto e l’amore nei loro confronti non è mai cambiato, per ricordare loro che Marco non lo abbiamo mai dimenticato e che il suo sorriso, il suo cuore buono e grande, continuerà per sempre ad illuminare le nostre vite. Vi aspettiamo in tanti, insieme a Giulio Golia, Francesca Di Stefano, Anna Boiardi, Marina e Valerio. Per Marco!”.