Ladispoli, lunedì 14 screening della vista presso la Farmacia 2

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute degli occhi, con la presenza di un tecnico ortottico specializzato di Eyepharma che effettuerà controlli gratuiti mirati soprattutto ai più giovani, bambini e ragazzi in età scolare.
L’obiettivo è favorire la rilevazione precoce di eventuali disturbi visivi, perché la vista si sviluppa in maniera definitiva proprio durante la crescita. Per questo motivo invitiamo in particolare le famiglie a cogliere questa importante opportunità.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria direttamente in Farmacia 2 o chiamando il numero 06/9948230.