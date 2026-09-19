Si terrà questa sera, 19 settembre dalle ore 19.30 sul lungomare di Marina di Palo
Luci sul mare Maria: oggi a Marina di Palo –
Si terrà questa sera, 19 settembre dalle ore 19.30 sul lungomare di Marina di Palo la fiaccolata in mare in onore della Vergine Maria.
L’evento vede la collaborazione del Delegato Mario Monti, Marinai d’Italia Ladispoli, Guardia Costiera e Dolphin Nucleo Sommozzatori
Ad organizzarlo l’Assessore Margherita Frappa e il Delegato Fabio Ciampa
È previsto un rinfresco finale.
Chi volesse partecipare con la propria imbarcazione, può presentarsi alle ore 19.00 a Palo Laziale.