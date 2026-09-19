Ladispoli, furto nelle campagne di Monteroni: rubano un Bobcat nella notte, i Carabinieri di Mentana lo ritrovano

Si è conclusa nel migliore dei modi una vicenda che avrebbe potuto causare un gravissimo danno economico a un’azienda locale di Ladispoli. La scorsa notte, alcuni malviventi si erano introdotti all’interno di un’attività situata in località Monteroni, riuscendo ad asportare un Bobcat di ingente valore.

La segnalazione e l’allarme lanciato dal proprietario hanno fatto scattare immediatamente le ricerche. Decisiva si è rivelata la rete di solidarietà mobilitata tra amici e conoscenti, ma soprattutto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Grazie a un’efficace operazione di controllo e coordinamento sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Mentana sono riusciti a rintracciare il mezzo d’opera e a restituirlo al legittimo proprietario, evitando che venisse fatto sparire definitivamente nei canali del riciclaggio stealth.