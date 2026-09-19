Un viaggio suggestivo tra l’epoca etrusca e la famiglia dei Marchesi Del Gallo di Roccagiovine per un gruppo di visitatori arrivati dal Comune di Mercogliano (Avellino)

Tragliata, visita teatrale al Borgo con Agostino De Angelis –

Domenica 20 settembre, alle ore 10:30, lo storico Borgo sarà la cornice di un appuntamento culturale che unisce storia, arte e spettacolo: una visita guidata teatralizzata ideata e diretta dall’attore e regista Agostino De Angelis.

L’evento, organizzato dalla Società Cooperativa di Comunità FOUR WIN in collaborazione con l’Associazione ArcheoTheatron, è dedicato in questa occasione a uno speciale gruppo di visitatori provenienti dal Comune di Mercogliano, in Campania, giunti nel Lazio per scoprire le bellezze e le radici storiche del territorio.

Il percorso immersivo porterà i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo, facendo riemergere dal passato i personaggi principali che hanno popolato e vissuto questo antico borgo. Dalle prime testimonianze di epoca etrusca, con i suoi affascinanti misteri, si ripercorreranno le varie fasi storiche fino a giungere all’epoca moderna e contemporanea, in cui il borgo si lega indissolubilmente alla famiglia Del Gallo, attuale proprietaria e custode della tenuta. Oggi infatti, il Borgo di Tragliata rappresenta un equilibrio riuscito tra la conservazione di una memoria millenaria e la promozione dell’agricoltura biologica contemporanea.

La regia di Agostino De Angelis trasformerà gli scorci e le architetture del borgo in un palcoscenico naturale: le spiegazioni storico-archeologiche saranno intervallate da interpretazioni drammaturgiche, capaci di far rivivere l’atmosfera delle diverse epoche e di restituire voce ai protagonisti della storia locale. In scena gli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage: Riccardo Frontoni, Monia Marchi, Nerina Piras, Bruno Frosi, Filippo Soracco.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla Società Cooperativa di Comunità FOUR WIN e organizzata da ArcheoTheatron, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione del turismo esperienziale attraverso le arti sceniche.