Botanici e geologi, pianisti e danzatrici, urbanisti e giornalisti. Ci saranno camminate e pedalate, incontri e mostre, laboratori e musei, cibo e attività varie

A Bracciano la seconda edizione della Festa del Turismo Lento –

Tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, in cui la seconda edizione della Festa del Turismo Lento accenderà Bracciano, dalla piazza IV Novembre al Museo civico, dal Chiostro degli Agostiniani alla Biblioteca civica Bartolomea Orsini. Un’invasione pacifica, un programma culturale, un’alchimia intelligente.

Un evento pensato per tutti e il cui obiettivo è valorizzare il territorio nella sua natura, ma anche nei suoi abitanti, e valorizzare significa conoscere, e conoscere si traduce in difendere, custodire, esaltare.

L’associazione Ti con Zero/Cammino dei Vulcani, ideatrice del progetto, ha trovato l’alleanza del Gemal, il Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio, che può già vantare addirittura 25 edizioni della sua fortunata Mostra del fungo e delle erbe spontanee, e ha confermato i legami con tutte le associazioni, a cominciare dalla rete dei musei scientifico-naturalistici del Lazio, moltiplicando le collaborazioni con chi si dedica al cammino o alla bicicletta, ai parchi o alla natura, e sposando le cause di chi lavora con la ceramica o con il disegno.

Un’occasione per frequentare e curiosare, per ascoltare e sentire, per leggere e ascoltare, per scoprire ed esplorare, e sempre per camminare e pedalare.

Info al 3498728813 e via email a levocidelvulcano@gmail.com

La Festa del Turismo Lento, un progetto di Ti con Zero ETS /Cammino dei Vulcani, condiviso con Gemal APS ha il contributo e il patrocinio del Comune di Bracciano.