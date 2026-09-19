Campo di mare, Operazione Palude Pulita: un’escursione al boschetto degli olmi

L’evento “Adottiamo La Maremma di Campo di Mare” organizzato da Scuolambiente e Auser
Campo di mare, Operazione Palude: un’escursione al boschetto degli olmi –
Scuolambiente OdV e Auser di Cerveteri Ladispoli, col patrocinio di Città Metropolitana Roma Capitale e del Comune di Cerveteri Assessorato Ambiente, organizzano Operazione palude pulita “Adottiamo La Maremma di Campo di Mare”, un’escursione al boschetto degli olmi.
L’appuntamento è per domenica 20 settembre 2026 alle ore 9.30 presso l’Area nord Torre Flavia, al giardino del Fratino presso lo Stabilimento Ezio alla Torretta a Campo di mare, Cerveteri.
Per info: scuolambiente@gmail.com