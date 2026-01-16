Appuntamento in Sala Ruspoli per sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, e domenica 15 Febbraio

A Cerveteri torna LoveArt, la collettiva d’arte organizzata da Luisana Leone. Una festa dedicata all’amore, ideata e pensata proprio in occasione di San Valentino, ovvero la Festa di tutti gli innamorati. Vernissage fissato per le ore 18:00 di sabato 14 febbraio. La mostra sarà poi visitabile anche il giorno seguente, domenica 15 febbraio.

“LoveArt 2.0”: Cerveteri festeggia l’amore con Luisana “Lulù” Leone e oltre 30 artisti

“LoveArt dopo il successo dello scorso anno, nella sua edizione pilota, è pronta a ritornare con nuove opere, nuove emozioni, nuovi momenti d’arte e tanti artisti – ha dichiarato Luisana “Lulù” Leone, organizzatrice della mostra – in queste settimane ho ricevuto l’adesione di numerosissimi artisti, provenienti non solamente dal nostro litorale ma anche da Roma, dal resto del Lazio e da fuori Regione, rimasti affascinati dal modo di proporre arte e dal modo di offrire un momento di unione che LoveArt è capace di offrire. Sinora, hanno confermato la propria presenza 22 pittori, un ceramista, tre scultori, due poeti e cinque fotografi e altri artisti sono pronti ad unirsi a noi”.

“Saranno due giorni da non perdere – conclude Luisana – ci ho messo e tutti gli artisti che parteciperanno ci hanno messo il cuore per allestire una mostra davvero emozionante. Nei prossimi giorni sarà pronto il manifesto completo della mostra: sarà un vero e proprio ciclone d’arte e d’amore. Ad impreziosirlo ulteriormente, le note sopraffine ed eleganti del ‘Mezzo Forte Clarinet Quartet’, e il DjSet di Charlie Road. Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’amore!”.

La mostra e tutte le iniziative organizzate, godono del Patrocinio del Comune di Cerveteri e sono ad ingresso gratuito.