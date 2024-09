Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte American Magic e vola in finale

Sfiderà Ineos Britannia

Dopo le edizioni del 2000, 2007, 2013 e 2021, Luna Rossa disputa per la quinta volta la finale delle Selezioni Challenger. L’equipaggio italiano ha battuto infatti oggi quello americano per 5 – 3 e affronterà Ineos Britannia nell’ultima fase eliminatoria della Louis Vuitton Cup.

Enorme soddisfazione per il team Luna Rossa Prada Pirelli, che porta oggi a casa il quinto e ultimo punto di queste semifinali, contro il team USA. La vittoria odierna ha un sapore ancora più dolce, se si considera l’enorme sforzo del team – e dello shore team in particolare – che ha lavorato tutta la notte per riparare il danno avvenuto ieri a un sistema di controllo della randa che ha causato la sconfitta nel secondo match.

«Oggi è una giornata positiva perché abbiamo finalmente chiuso la partita con American Magic ed è stata più difficile del previsto», ha detto Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. «Però alla fine questo è il bello dello sport e della Coppa America, dove le cose facili non esistono. Abbiamo imparato tanto da queste otto regate e le useremo al meglio per le prossime finali. La vittoria di oggi è certamente merito del sailing team, ma anche dello shore team che ha lavorato fino alle nove di stamattina per riparare il danno subito ieri e per permetterci di essere al top e di avere una barca affidabile al 100%. Adesso ci prendiamo mezz’ora di relax e poi si ricomincia a lavorare».

© Ricardo Pinto / America’s Cup

MATCH #08 – USA vs ITA

L’ultimo match delle semifinali si corre in condizioni di vento da Sud 7/12 nodi, più che sufficienti per mantenere sui foil gli AC75. Luna Rossa dopo lo start si avvantaggia sulla destra del campo e gira il cancello con 20” di vantaggio, mantenendo lo stesso distacco anche alla boa di poppa. Nella seconda bolina, il gap si riduce a 08” e la regata si riapre con le barche molto vicine. Complimenti all’equipaggio italiano che ha saputo controllare la tensione, rimanendo costantemente in controllo dell’avversario, senza forzature e senza sbavature. Luna Rossa prosegue in testa aumentando il distacco fino a oltre 500m e taglia la linea con un vantaggio di oltre un minuto, conquistando il meritato accesso alla finale Louis Vuitton Cup.

Vincitore: ITA (+1)

© Ian Roman / America’s Cup

L’equipaggio odierno di Luna Rossa comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. I cyclor erano Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi.

Guarda le regate live su www.lunarossachallenge.com