Poker ricco nel Lazio, dal valore complessivo di quasi 97mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 5 e sabato 6 dicembre.

Come riporta Agipronews, centrati oltre 50mila euro ad Aprilia, in provincia di Latina, con una quaterna, quatto terni e sei ambi sulla ruota di Bari e una giocata Lottopiù, realizzata in un punto vendita di Via Ugo Foscolo; le stesse sorti regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di un esercizio di Viale Nettuno a Fiumicino, provincia di Roma. A queste si aggiungono due vincite “Oro” da oltre 10mila euro entrambe realizzate nella Capitale a Via Cesare Pascarella.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025.