Torna a Santa Marinella Jazz & Blues Christmas edition

Per il secondo anno consecutivo torna anche nel periodo di Natale il Festival dedicato al jazz e al blues che

allieterà le strade della cittadina con tre concerti.

Finanziato dal Comune di Santa Marinella, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Alexanderplatz Jazz Club la tre giorni invernale proporrà importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale.

Si parte domenica 21 dicembre con la Roma New Orleans Street Band che si snoderà per le vie del centro cittadino dalle 10 in poi proponendo brani della tradizione jazzistica. La band si richiama alla Roman New Orleans Jazz Band fondata nel 1948 a Roma da un gruppo di amici appassionati di jazz. Nel 1949, il gruppo fece la sua prima Street parade per le vie della capitale. Fu il trombettista americano Louis Armstrong in tournee quell’anno a Roma a dare il nome “Roman New Orleans Jazz Band” al gruppo.

Lunedì 29 alle ore 18 si terrà il concerto di Paolo Vivaldi Ensemble nella Sala Flaminia Odescalchi, sotto la Chiesa di San Giuseppe. Il Maestro Paolo Vivaldi, autore tra l’altro di colonne sonore, proporrà lo spettacolo “Il giorno della civetta” con musiche originali e a seguire, accompagnato dai Solisti dell’Augusteo, interpreterà brani di Ryuichi Sakamoto e Ennio Morricone.

Per la notte di Capodanno nella cornice di Piazza Trieste saranno Sarah Jane Morris con Fulvio Tomaino Blues Band ad accompagnarci al nuovo anno. Sarah Jane Morris, raffinata cantante e autrice nata a Southampton UK, presenterà un repertorio che spazia dal Jazz e Blues insieme a Fulvio Tomaino considerato tra le migliori voci blues in Europa.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.