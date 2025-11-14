Lotto: colpo da 47.500 euro a Fiumicino

Distribuiti premi per 136mila euro nel Lazio

Esulta il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, l’ultima estrazione di giovedì 13 novembre ha portato alla regione 136mila euro con i premi più ricchi. La vincita più alta della giornata è stata realizzata a Fiumicino, in provincia di Roma, in un punto vendita di Via Florinas: 47.500 euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Le stesse sorti regalano 28.500 euro a un fortunato giocatore di un esercizio di Vicolo San Rocco a Bolsena, provincia di Viterbo. Fiumicino ancora in evidenza con un terno sulla ruota di Roma, che ottiene un premio da 22.500 euro in un punto vendita di Via Corona Australe. Con le stesse sorti arriva un colpo da 13.500 euro a Roma, presso un esercizio di Viale Trastevere. La capitale va ancora a segno con una doppietta di vincite Oro: 13mila euro centrati con un ambo (in un punto vendita di Via Tripoli) e 11mila euro con un terno e due ambi presso un esercizio di Circonvallazione Gianicolense. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2025.