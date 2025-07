Appuntamento per sabato 26 luglio alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria a Cerveteri, ingresso gratuito, con l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città

La meravigliosa Orchestra delle Cento Città torna a Cerveteri. Sabato 26 luglio alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria una serata straordinaria dedicata alla musica operistica e sinfonica con un programma di assoluto pregio.

Uno spettacolo che si divide in tre parti, con l’esecuzione in apertura dell’opera prima del giovane compositore Antonino Caracò, una scrittura orchestrale tra folclore e contemporaneità e che proseguirà con ‘I Solisti di Fabbrica’ dello Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, con un Recital che propone alcune delle arie più belle tratte dalle opere di Puccini, Verdi, Donizetti, Bizet, Rossini per poi concludersi con il meraviglioso “Bolero di Ravel”, a 150anni dalla nascita del compositore.

“Con l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città, diretta dal Maestro Sergio La Stella, c’è un rapporto oramai ben consolidato con Cerveteri e il nostro pubblico – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – sarà una serata speciale, un momento culturale di grande pregio e che vedrà esibirsi artisti straordinari, con una carriera artistica e musicale davvero unica. Oltre alla meravigliosa orchestra, sul palco anche il Corpo di Ballo della Compagnia di Danza Almatraz, con coreografie originali di Luigi Martelletta, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e che ha collaborato con artisti di fama mondiale quali Rudolf Nureyev e il nostrano Roberto Bolle”.

“Un motivo ulteriore per assistere alla serata di sabato è anche quello legato ai componenti dell’Orchestra delle Cento Città – aggiunge Francesca Cennerilli – tra i musicisti di questa prestigiosa e rinomata realtà infatti, anche tre artisti del nostro territorio molto noti ed estremamente apprezzati, tra cui il Maestro Augusto Travagliati al clarinetto, il Maestro Corrado Stocchi al violino e il Maestro Michele Muscolino al fagotto. Con l’occasione, ci tengo a rivolgere un plauso e un sentito ringraziamento al Maestro Renzo Renzi e al Direttore Artistico dell’Orchestra, il Maestro Eugenio Falanga, per la qualità e lo spessore sempre alto degli eventi che propongono e che come Amministrazione comunale ci onoriamo di poter ospitare all’interno dell’offerta culturale della nostra città”. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.