Aperti i termini per la presentazione della domanda per bonus dei libri scolastici per i residenti del Comune di Ladispoli

L’amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook in favore degli alunni frequentanti le scuole medie e superiori delle scuole statale e paritarie per l’anno scolastico 2025/2026. Possono accedere al contributo gli studenti e le studentesse che sono residenti nel Comune di Ladispoli, frequenteranno nell’anno scolastico 2025/2026 gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali o paritari, appartengono a nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.493,71. La domanda va inoltrata esclusivamente on line dal sito istituzionale del Comune di Ladispoli all’indirizzo https://www.comune.ladispoli.rm.it/servizi/educazione-e-formazione/domanda-per-bonus-libri-scolastici

Il giorno 8 settembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione della domanda. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del comune di Ladispoli