“Lolly ti amo”, l’ANAS rimuove a Ladispoli dopo 12 anni la love scritta sul cavalcavia

Rimossa con verniciatura oggi dagli uomini dell’azienda di manutenzione stradale

L’ANAS mette fine a Ladispoli dopo 12 anni all’amore di “Lolly”. Proprio così, tra il serio e la battuta che in questi casi può starci bene. Oggi, infatti, gli uomini dell’azienda di manutenzione della strada statale sono interventi presso il cavalcavia di Palo, che porta in città, per rimuovere con verniciatura la scritta “Lolly ti amo”, posta su uno dei lati della struttura. Ad annunciare per primo il fatto Centro Mare Radio, diretta da Luigi Cicillini, che ha anche avuto modo di immortalare il momento.

Foto di Luigi Cicillini