Il consigliere della Lega punta il dito contro l’amministrazione Pascucci

Loculi Cerveteri, Piergentili: “Ormai è tardi amministratori”

Anche il consigliere della Lega Luca Piergentili, proprio come la collega di opposizione Annalisa Belardinelli, punta il dito contro l’amministrazione Pascucci e la carenza di loculi nei cimiteri comunali.

Un problema annoso che ha costretto i cittadini a seppellire i propri cari nel vicino cimitero comunale di Ladispoli.

Dito puntato contro l’annuncio dell’amministrazione di aver in programma la realizzazione di nuovi loculi al cimitero di via dei Vignali.

“Per quattro lunghissimi anni abbiamo chiesto al Sindaco e alla sua maggioranza di costruire nuovi loculi al cimitero dei Vignali – ha detto – Le risposte sempre le stesse: non è priorità di questa amministrazione, non ci sono soldi … non c’è spazio”.

“Adesso che siamo arrivati all’80% di cremazioni e con una dozzina di loculi rimasti al cimitero del Sasso- ha proseguito – si pongono il problema e cercano di correre ai ripari. Ormai è tardi”, ha tuonato Piergentili che ricorda: “Tra un anno si vota”.

