Share Pin 0 Condivisioni

“Colpa dei controlli saltati”

Lockdown, i bimbi nati morti triplicati nel Lazio. Studio La Sapienza: “Colpa dei controlli saltati” –

Triplicato il numero dei bambini nati morti durante il lockdown: i dati sono di una ricerca effettuata nel Lazio ma non mancano segnali anche in altre parti del mondo.

L’aumento della mortalità non è direttamente dovuto al Covid, che molto raramente ha colpito una donna in stato di gravidanza ma ne è – secondo l’indagine – una conseguenza. Solo ora si iniziano a vedere gli effetti del lungo lockdwon primaverile legato alla pandemia di Covid-19. Secondo uno studio italiano, condotto dal team di Mario De Curtis dell’Università Sapienza di Roma pubblicato su ‘Archives Disease in Childhood’, nel periodo in esame è triplicato il numero dei nati morti.