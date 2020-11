Covid, Atac: “In corso le operazioni di rimborso degli abbonamenti”

Share Pin 0 Condivisioni

Tutte le modalità di rimborso

Sono in corso le operazioni di rimborso Covid ai titolari di abbonamenti elettronici che ne hanno fatto richiesta.

Il grande numero di domande di rimborso ricevute (circa 200mila), rende necessario procedere differenziando le modalità di erogazione del rimborso.In particolare:• I titolari di 𝗮𝗯𝗯𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀, potranno procedere al prolungamento per i mesi accordati, dopo aver ricevuto comunicazione email da parte di Atac, recandosi presso uno degli oltre 2.100 parcometri Pay & Go presenti sul territorio. Il prolungamento dovrà essere attivato prima della data di scadenza dell’abbonamento o comunque, in caso di abbonamento in scadenza nel 2021, entro il 31 dicembre 2020.

La procedura è molto semplice da effettuare.Guarda il tutorial che spiega come fare https://bit.ly/3pnABRSClicca qui invece per individuare il parcometro più vicino a te https://bit.ly/2JTeiTG • I titolari di 𝗮𝗯𝗯𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶 riceveranno, entro il 26 novembre, una comunicazione email da parte di Atac dopo la quale, recandosi presso uno degli esercizi commerciali della rete di vendita indiretta (tabaccai, edicole, bar, ecc.) oppure presso le Biglietterie Atac presenti nelle stazioni metro-ferroviarie, contestualmente al rinnovo dell’abbonamento riceveranno il prolungamento per i mesi concordati. La procedura dovrà essere effettuata entro il 31/12/2020.Per altre informazioni consultare il sito http://rimborsimetrebuscovid.atac.roma.itPer ulteriori informazioni rivolgersi unicamente al servizio “atac risponde” (https://bit.ly/3cT2hIc ).