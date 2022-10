Lo ScaldaCuore – il mio primo bel ricordo, la presentazione ad Anguillara Sabazia

Lo ScaldaCuore – il mio primo bel ricordo 100 personaggio (noti e meno noti) raccontano, di Paola Scarsi verrà presentato ad Anguillara Sabazia

Sono 100 i personaggi (alcuni dei quali saranno alla presentazione di venerdì 28 ottobre ad alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di Anguillara Sabazia) che hanno confidato all’autrice Paola Scarsi il ricordo più significativo della loro vita. Il risultato di questi ricordi sinceri e davvero inaspettati è “Lo ScaldaCuore – il mio primo bel ricordo: 100 personaggi (noti e meno noti) raccontano” (Erga Edizioni) un libro unico, e particolare, tenero e positivo, perché talvolta basta poco, anzi pochissimo, per scaldare il cuore. Chiudere gli occhi, dimenticare per qualche istante il mondo esterno, tornare indietro con la mente sino al primo ricordo bello. Non IL PIÙ bello in assoluto, ma IL PRIMO. Quel profumo, quel panorama, quella persona, quel gesto, quella parola, quel suono…

Dopo il successo di “Oltre il Covid, 365 idee per superare la crisi”, in cui ha raccolto iniziative imprenditoriali realizzate durante la pandemia, l’autrice ha voluto scrivere un libro leggero, ma non melenso, che fosse accompagnato da un pensiero profondo e che potesse contribuire a uscire da un periodo cupo e pesante, fatto di bollettini medici, imposizioni, divieti, paure cui, nei tempi più vicini, si sono aggiunti altri timori.

“Metti un po’ di musica leggera, anzi leggerissima……per non cadere nel buco nero che sta a un passo da noi”: il libroè nato ascoltando questo brano di Colapesce e Dimartino.

Insieme ai primi bei ricordi di personaggi noti come i tanti aderenti ad Amova-Associazione delle Medaglie d’Oro al Valore Atletico,ci sono quelli dei “meno noti”, persone che svolgono o hanno svolto lavori o attività particolari e, ancora, di chi ha risposto alla “call” lanciata attraverso i social dalla LUA – Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari con cui è nata una forte sintonia Tutti, cercando il loro primo bel ricordo, hanno fatto un viaggio quasi introspettivo nella loro vita, tornando a momenti spesso dimenticati.

Lo ScaldaCuore – il mio primo bel ricordo, la presentazione ad Anguillara Sabazia. Gli ospiti:

L’auspicio è che, terminata la lettura e andando a ritroso nel tempo, anche il lettore ritrovi il suo primo bel ricordo. A questo servono le ultime pagine del libro, quelle a righe: a scriverlo, per fermarne la memoria scaldandosi il cuore.

Introduce Giovanni Furgiuele, Presidente Associazione L’agone nuovo

Saluti Angelo Pizzigallo (Sindaco Anguillara Sabazia)

Insieme all’autrice intervengono alcuni “autori di ricordi”

Ernesto Bassignano (cantautore, giornalista e conduttore radiofonico),

Gina Angela Guerra (ex corsista LUA), Salvatore Lordi, giornalista Radio Dimensione Suono, Gigi Marziali(“storico” conduttore radiofonico e televisivo), Vincenzo Ridolfi (fabbricante di tamburi, già direttore di “Percussioni”).

Modera: Massimiliano Morelli (Direttore L’agone)

Voce narrante: Stefania Di Michele

I protagonisti del libro:

Lo ScaldaCuore: il mio primo bel ricordo – 100 personaggi noti e meno noti raccontano raccoglie i primi bei ricordi di: Antonino Airenti; Paolo Angioli; Gianmaria Assandri; Elisabetta Baccara; Daniele Badaloni; Luca Barbareschi; Carla Barboni; Ernesto Bassignano; Mariella Bo; Stefania Bolletti; Gabriella Borni; Gianni Bugno; Fanny Cadeo; Luca Calvani; Fabio Canino; Orazio Carpenzano; Andrea Casta; Gino Castaldo; Mario Castelnuovo; Andrea Ceccon; Azzurra Cesari; Grazia Chiarini; Germano Chioccioli; Niccolò Contucci; Andrea Coppola; Carlo Felice Corsetti; Caterina Crepax; Luca Cristofori; Luisella Dal Pra; Patrizia De Rossi; Daniela Ducato; Michel Eggimann; Vanessa Ferrari; Alain Fleischer; Luca Franco; Paolo Fresu; Letizia Galli; Girovago e Rondella; Alessandro Giusti; Giancarla Goracci; Louisa Grasso; Gildo Grondona; Gina Angela Guerra; Pasquale Guerra; Leo Gullotta; Alessandra Lazzari; Carmine Lazzarini; Pina Lenzo; Vittoria Lombardo;

Salvatore Lordi; Laura Madonna; Michele Maffei; Valerio Malfatto; Sabrina Marciano; Gigi Marziali; Daniele Masala; Andro Merkù; Marco Merli; Francesco Milana; Susanna Montagna; Romano Montroni; Rita Nicolaidis; Piergiorgio Odifreddi; Beatrice Olla; Livia Omiccioli; Paciullo; Federico Palmieri; Andrea Pancani; Wanda Pane; Paolo Pastore; Andrea Pattaro; Laura Pedrazzini; Franco Pepe; Don Giovanni Perini; Carlo Pernat; Giuseppe Petochi; Daniele Pignatelli; Augusto Pistilli; Patrick Pistolesi; Fabrizio Pregliasco; Fabrizio Pucci; Juan Diego Puerta Lopez; Patrizia Raimondi; Teresa Ramunno; Mario Rebeschini; Gian Franco Reverberi; Vincenzo Ridolfi; David Riondino; Dario Salvatori; Cesare Sermoneta; Paola Severini Melograni; Riccardo Simoneschi; Francesca Sposito; Patrizia Tomasich; Lorenzo Terranera; Franco Trentalance; Chiara Valentini; Ingrid Van Marle; Dario Vergassola; Giovanna Zucconi.