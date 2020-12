Share Pin 2 Condivisioni

Livorno – Civitavecchia, “ritardi inammissibili”. L’onorevole Battilocchio interroga il ministro De Micheli

Il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, ha rivolto un’interrogazione urgente al Ministro De Micheli in merito ai lavori dell’arteria stradale Livorno-Civitavecchia.

“Nel corso del 2020 nel «Piano Italia Veloce» è svanita la possibilità di realizzare un’autostrada – attacca il Deputato azzurro – ed è stato ridimensionato il progetto su una superstrada a quattro corsie nel tratto “Tarquinia-San Pietro in Palazzi” visto che i tratti a nord di San Pietro in Palazzi e a sud di Tarquinia sono già stati realizzati

in forma autostradale. Sempre nello stesso decreto viene indicata la necessità di portare avanti l’opera attraverso la nomina urgente di un commissario straordinario per sbloccare la situazione di stallo più che decennale.

Ma da allora, cosi come accaduto per l’altrettanto nodale Orte-Civitavecchia, dalle parole non si è minimamente passati ai fatti. Chiedo al Ministro se non intenda accelerare sulla nomina dei Commissari e, se non intenda nel tratto suindicato, che versa in condizioni critiche, promuovere nel frattempo un’inderogabile azione di manutenzione.

Mi attendo una risposta celere e risolutiva perchè il Governo su questi progetti sembra aver perso la strada” ha concluso il Deputato del territorio Alessandro Battilocchio.