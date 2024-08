Litorale romano: arrestate 7 persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un’altra fermata per furto con l’applicazione del provvedimento del foglio di via. Denunciato un 20enne per la sola detenzione di sostanze stupefacenti

Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma negli ultimi giorni in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e una per furto; denunciato in stato di libertà un 20enne poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, con l’ausilio della Squadra Cinofili, hanno arrestato una 48enne italiana gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti hanno individuato l’appartamento della donna, in zona Campo Ascolano, che era dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti attraverso la finestra del garage della sua abitazione. Giunti sul posto, il cane antidroga della Squadra Cinofili ha iniziato a raspare con insistenza la finestra del garage e una volta entrati all’interno, per eseguire la perquisizione domiciliare, si è diretto senza esitazione nella cucina e nella camera da letto in particolare vicino alla tenda della finestra. Nello specifico sono stati trovati, occultati nella fodera della tenda, involucri di cocaina del peso di circa 14 grammi ad un bilancino di precisione nascosto in cucina all’interno di una pignatta rotta.

Nei giorni successivi, gli agenti sono venuti a conoscenza di una similare attività di spaccio posta in essere da un 20enne italiano presso la cantina all’interno della sua abitazione in zona Acilia, dove sono intervenuti con l’ausilio della Squadra Cinofili. Una volta all’interno dell’abitazione, il cane antidroga si è diretto immediatamente verso il salone, poi in cucina e infine verso la cantina; sono stati rinvenuti vari frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di circa 72 grammi e del materiale per il confezionamento nonchè 1220 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Alla fine degli accertamenti, il 20enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante servizi di contrasto allo spaccio di droga, svolti in distinte giornate per le vie del litorale romano, gli agenti del X Distretto Lido unitamente al personale della sezione Volanti hanno proceduto al controllo, in contesti separati, di un 23enne e un 32enne, entrambi italiani, che viaggiavano a bordo delle loro autovetture. A seguito della perquisizione personale, estesa sia ai veicoli che alle loro abitazioni, è stato rinvenuto un totale di circa 19 grammi di sostanza stupefacente suddivisi tra cocaina e crack, del materiale per il confezionamento e i telefoni utilizzati dai due uomini per mettersi in contatto con i probabili acquirenti. Pertanto i due italiani sono stati tratti in arresto.

Sempre i poliziotti dell’X Distretto hanno arrestato un cittadino italiano, di 43 anni, che è stato sorpreso nel corso di cessioni di droga. L’uomo era dedito all’attività di spaccio a bordo della sua autovettura con la quale in poco tempo riusciva a raggiungere i clienti. Gli investigatori quindi hanno messo in atto un servizio di osservazione sorprendendolo più volte durante la cessione di sostanza stupefacente nel territorio capitolino, dapprima in via dei Monti di San Paolo poi a Piazza Eschilo sino ad arrivare in via Costantino Beschi. Alla luce dei fatti accaduti, gli operatori hanno deciso fermare il malfattore, procedendo alla perquisizione personale estesa al veicolo e all’abitazione; hanno rinvenuto perciò circa 100 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana, materiale per il confezionamento e 120 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Nelle scorse settimane, invece, gli agenti si sono recati presso l’abitazione di un cittadino italiano di 18anni per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari e di sequestro preventivo a seguito della quale lo hanno arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei fatti, gli investigatori una volta entrati all’interno dell’appartamento hanno trovato il ragazzo che, dopo aver dichiarato loro di non essere in possesso di nessun tipo di droga, ha afferrato una bustina trasparente posta sul comodino e occultandola tra le mani ha cercato di fuggire in bagno, per poi essere immediatamente fermato. Sequestrati circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di 1375 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio di cui il 19enne non sapeva giustificarne il possesso.

Nei giorni scorsi, gli operatori, nel transitare in via Delle Gondole hanno notato tre ragazzi, con fare sospetto, a bordo di un’auto che si allontanavano sino ad arrivare in via delle Baleniere dove sono stati poi bloccati dagli stessi agenti. Durante il controllo, uno di loro in particolare, identificato per un 20enne italiano, in forte stato di agitazione ha spontaneamente consegnato una bustina contenente dell’hashish detenuta nella tasca dei pantaloni. A quel punto i poliziotti hanno esteso la perquisizione presso la struttura ricettiva in cui alloggiava il ragazzo dove sono stati rinvenuti quasi 8 grammi di hashish e alla fine è stato deferito in stato di libertà poiché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Infine, il personale della sezione Volanti, su disposizione della locale S.O. è intervenuto in via Angelo Bertolotto per la segnalazione di due uomini intenti a manomettere un’autovettura. Sul posto, gli operatori hanno accertato che uno dei due uomini era posto all’interno dell’autovettura sul sedile anteriore intento a perpetrare il furto, mentre l’altro, posizionato all’esterno dell’autovettura, tentava di spostare il mezzo sulla strada; quest’ultimo però alla vista degli operatori si è dato precipitosamente alla fuga a bordo di una seconda autovettura. A quel punto gli uomini delle Volanti sono intervenuti per bloccare l’uomo rimasto sul posto e hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo un cacciavite, una chiave a brucola e vari segni di effrazione e manomissione all’interno dell’auto. Dopo vari accertamenti, inoltre, si è appurato che l’autovettura in questione è risultata appartenente ad una società con sede a Trieste. Alla fine, l’uomo, identificato per un italiano di 58anni, è stato arrestato per il reato di furto ed è stato applicato il provvedimento del foglio di via emesso dal Questore di Roma per la durata di 1 anno.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato tutti gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.