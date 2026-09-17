Litorale Nord, bagagli dei crocieristi sui treni pendolari. Califano (PD): «Servono percorsi dedicati e soluzioni strutturali»

La convivenza tra il flusso dei crocieristi in transito e la mobilità quotidiana dei residenti del litorale nord torna al centro del dibattito politico e sociale. A denunciare una situazione sempre più complessa lungo le linee ferroviarie che collegano la capitale alla costa è la consigliera regionale del Lazio del Partito Democratico, Michela Califano, che chiede interventi urgenti per riorganizzare il trasporto pubblico locale.

Disagi quotidiani per studenti e lavoratori

Ogni giorno migliaia di utenti della linea si trovano ad affrontare ritardi, corse a singhiozzo e vagoni oltre il limite della capienza. A rendere ancora più difficile la fruizione del servizio è la presenza di voluminosi bagagli al seguito dei turisti diretti o provenienti dagli scali crocieristici, che finiscono per ingombrare i punti di passaggio e le sedute.

«Continuano i disagi quotidiani per migliaia di studenti e pendolari del litorale nord: ritardi, corse a singhiozzo e treni sovraffollati, con i bagagli dei crocieristi a occupare corridoi, sedili e zone di passaggio. Una situazione inaccettabile.»

La consigliera sottolinea come il problema risieda nella sovrapposizione tra la domanda di trasporto ordinario e la gestione della logistica turistica negli stessi orari e sui medesimi convogli.

«Il diritto alla mobilità non può essere subordinato a una gestione confusa e improvvisata dei flussi turistici. I bagagli non possono continuare a viaggiare insieme a studenti e lavoratori sui mezzi pubblici ordinari.»

La proposta: tavolo di coordinamento e percorsi ad hoc

Per superare le criticità attuali, la richiesta indirizzata alle istituzioni regionali e ai gestori della mobilità è quella di promuovere una sinergia tra tutti gli attori coinvolti nella catena dell’accoglienza e dei trasporti.

«È necessario individuare percorsi dedicati e soluzioni logistiche strutturali, anche attraverso accordi tra l’Autorità di Sistema Portuale, i terminalisti, Trenitalia e gli operatori del trasporto locale, come già avviene in altre Regioni.»

L’obiettivo dichiarato non è il contrasto all’economia turistica, bensì l’integrazione di servizi adibiti a esigenze diverse per tutelare sia gli standard dell’offerta crocieristica sia la vivibilità dei viaggiatori quotidiani.