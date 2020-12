Share Pin 1 Condivisioni

L’Istituto Ladispoli 1 si presenta –

Composto da 5 edifici situati a poca distanza uno dall’altro, dotato di strutture laboratoriali, due palestre, aule verdi e giardini e con un corpo docente estremamente attivo e preparato, l’Istituto Ladispoli1 accoglie studenti che riflettono, come composizione, la cittadinanza ladispolana che vede al suo interno diverse nazionalità.

Proprio per questo si può parlare di una scuola cosmopolita la cui maggior ricchezza è questa mescolanza di culture e modi di vivere che offre ai nostri alunni l’opportunità di allargare i propri orizzonti anche nella prospettiva futura di essere a tutti gli effetti cittadini europei. Inoltre, siamo fieri di poter affermare che l’Istituto è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e dell’Inclusione, della protezione e salvaguardia ambientale ed in conseguenza si attuano annualmente iniziative didattiche sempre nuove di sensibilizzazione della coscienza critica delle giovani generazioni sui temi della cittadinanza e della legalità e sono davvero tante le iniziative, le attività svolte ogni anno nelle classi per sottolineare l’importanza e il valore di queste esperienze. I Plessi dell’I.C.Ladispoli1 sono infatti intitolati a personaggi che hanno lasciato un’impronta importante nella storia contemporanea italiana ed internazionale: Giovanni Falcone in via Castellammare di Stabia, Paolo Borsellino in P.zza Don Eleuterio, Rosario Livatino in via Fratelli Bandiera, Gianni Rodari in via Torino e Giovanni Paolo II in via Sironi. La motivazione di questa scelta deriva dalla necessità di far conoscere alle nuove generazioni tre Magistrati che hanno donato la loro vita per la legalità, un noto scrittore quale è stato Gianni Rodari, che ha dedicato la sua professione al mondo dell’infanzia e un Pontefice che ha sempre espresso nei gesti e con le parole il suo profondo amore peri più piccoli. Tutti i Plessi in questione sono dotati di smart tv, Lavagne Interattive Multimediali, sussidi, materiali didattici e Biblioteche.





La Scuola Secondaria di primo grado è ancora “giovane”, ma in continua crescita. Una scuola dal cuore pulsante di idee, energia, entusiasmo, come testimonia la valida e variegata offerta formativa proposta che quest’anno avverrà però con modalità diverse rispetto agli anni precedenti e soprattutto nel rispetto delle norme e delle misure anti Covid, previste e necessarie a salvaguardare la salute del personale, degli alunni e dei docenti. Affiancata dalle Collaboratrici Dott.sse Marina Barboni, Gaia Retrosi e Marina Marcucci, la Prof.ssa Enrica Caliendo , guida il nostro Istituto da ormai due anni. Tutto è pronto per accogliere e dare il benvenuto a genitori e alunni che intendono iscriversi nel nostro Istituto. Ricordiamo che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 si potranno effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021 come comunicato dal Miur sul sito ufficiale e nella nota inviata alle scuole e devono essere effettuate rigorosamente online per le classi prime di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dalla primaria. Per la scuola dell’infanzia invece permane ancora la modalità cartacea.

Il viaggio nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, verrà mostrato attraverso video e prodotti multimediali , artistici, letterari e scientifici , realizzati dai nostri alunni e dai docenti dei tre ordini di scuola, grazie allo splendido lavoro realizzato all’interno del progetto Continuità coordinato e curato dalle docenti responsabili : Sabrina Ceccacci per la scuola primaria, , Angela Trinetti per la secondaria di primo grado e Teresa Iorillo per la scuola dell’infanzia. Tale progetto, intende agevolare il passaggio di informazioni sugli alunni coinvolti negli anni ponte, favorendo la continuità del processo formativo tra i tre ordini di scuola ma anche illustrare i nuclei fondanti dell’offerta formativa che fanno della nostra scuola una scuola aperta a tutti e di tutti: Legalità, Ambiente, Lettura, Agenda 2030, con un’attenzione particolare alla didattica per competenze e alla interdisciplinarità. Gli accattivanti laboratori organizzati da tutti gli ordini di scuola, svolti nel rispetto rigoroso delle norme anti covid, potranno dimostrare la ricchezza e la validità del PTOF, nei giorni destinati agli “OPEN DAY” per le nuove iscrizioni che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e per ottemperare alle indicazioni degli Organi Istituzionali, si svolgeranno in remoto sulla piattaforma d’Istituto G. Suite a partire dal 10 dicembre, per continuare il 15, il 17 dicembre e concludersi lunedì 11 gennaio 2021.Ricordiamo,a tal fine che sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it si potranno visionare tutti gli incontri con gli orari e le modalità degli open days previsti per i tre ordini di scuola. Vi aspettiamo numerosi!