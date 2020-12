Share Pin 25 Condivisioni

Una brutta storia avvenuta pochi giorni fa

Le Guardie di FareAmbiente Ladispoli trovano un felino deceduto in un trasportino –

Questa è una brutta storia successa qualche giorno fa. Allertati da un cittadino che transitava nella strada del bosco di Palo, il quale si accorgeva che all’interno di questo vi era un trasportino con un micio quasi sicuramente deceduto. Giunti sul posto le Guardie di FareAmbiente Ladispoli accettavano il tremendo accaduto. Il trasportino era stato letteralmente buttato al di là della rete con al suo interno il povero animale.

Purtroppo il gatto deceduto non aveva nessun chip identificativo e non è stato possibile risalire al proprietario. Se qualcuno avesse qualche informazione, le Guardie di FareAmbiente Ladispoli sono a vostra disposizione al 3911191668. Buon passaggio da questa vita ad un posto migliore caro amico peloso, non sappiamo cosa abbia spinto un essere umano a compiere un gesto cosí bieco, ma sappiamo di aver fatto di tutto per aver ridato un minimo di dignità al tuo povero corpicino non più in vita.

Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli