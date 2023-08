Linea Pisa – Roma: circolazione tornata regolare dopo intervento dei vigili del fuoco

La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti.

I treni Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Ladispoli e Maccarese.

Il treno FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:03) oggi viaggia da Civitavecchia con nuovo numero 35533 Civitavecchia (16:00) – Roma Termini (16:49).

Il treno FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58) oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

• in partenza da Roma Termini e diretti a Civitavecchia e Grosseto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• in partenza da Roma Termini e diretti a Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il treno FB 8616 fino a Pisa Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• in partenza da Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (16:40) oggi è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri da Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FB 8620 Roma Termini (13:57) – Milano Centrale (20:40) oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

• in partenza da Roma Termini e diretti a Civitavecchia e Grosseto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• in partenza da Roma Termini e diretti a Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il treno FB 8620 fino a Pisa Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• in partenza da Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (13:40) oggi è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Cecina, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

I passeggeri diretti a Livorno Centrale, Cecina, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense possono proseguire da Pisa Centrale con il treno R 4131 Pisa Centrale (11:45) – Roma Termini (15:48).

Il treno IC 510 Salerno (6:23) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze, viaggia con nuovo numero EXP 31725//88676 e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

• in partenza da Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il treno R 4128 Roma Termini (10:12) – Pisa Centrale (14:15) fino a Pisa Centrale dove trovano proseguimento con il nuovo treno Intercity EXP 31725//88676 ;

• diretti a Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Aggiornamento – ore 14:45

La circolazione permane sospesa tra Ladispoli e Maccarese, prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze con un maggior tempo di percorrenza di 90 minuti.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Ladispoli e Maccarese.

Aggiornamento – ore 12:30

La circolazione è ancora sospesa tra Ladispoli e Maccarese, in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze con un maggior tempo di percorrenza di 90 minuti.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Ladispoli e Maccarese.

Inizio evento – ore 10:20

La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Maccarese per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di danni causati da un incendio nei pressi della linea ferroviaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.