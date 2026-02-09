Linea Pisa – Roma, circolazione in graduale ripresa

La circolazione è in graduale ripresa.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Intercity dell’8 febbraio oggetto di variazioni:

• ICN 795 Torino Porta Nuova (14:20) – Reggio Calabria Centrale (8:45) : il treno oggi è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense. Il treno oggi ferma a Roma Tiburtina.

• ICN 799 Torino Porta Nuova (19:35) – Salerno (9:11): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense.

Il treno ferma a Roma Tiburtina.

• ICN 796 Salerno (20:52) – Torino Porta Nuova (8:42): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto e Livorno Centrale. Il treno ferma a Roma Termini e Roma Tiburtina.

• ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (15:25): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze e non ferma Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto e Livorno Centrale. Il treno ferma a Roma Tiburtina.

Treni Alta velocità e Intercity del 9 febbraio oggetto di variazioni:

• FB 8601 Genova Brignole (5:14) – Roma Termini (10:03): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze. Il treno non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

• FB 8605 Genova Piazza Principe (6:50) – Roma Termini (12:18):il treno ha origine da Genova Brignole ed è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze. Il treno non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri:

• in partenza da Genova Piazza Principe, Chiavari, Massa Centro e Viareggio possono utilizzare il treno FA 8551 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (11:36);

• diretti a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono proseguire il viaggio da Pisa Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Genova Piazza Principe (12:09): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Roma e Pisa via Firenze. Il treno non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale.

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:34): il treno è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense. Il treno ferma a Roma Tiburtina.

Aggiornamento – ore 6:00

La circolazione è ancora sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per lavori di ripristino per danni causati dal maltempo.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi.

Aggiornamento – ore 18:30 dell’8 febbraio

La circolazione è ancora sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per verifiche tecniche sulla linea.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi.

Inizio evento – ore 16:30 dell’8 febbraio

La circolazione è sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per verifiche tecniche sulla linea.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi.

Seguono aggiornamenti.