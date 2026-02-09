Città di Cerveteri, pareggio al Galli contro Pescia

Squadra in ripresa dopo tre sconfitte di fila

Nonostante una buona prestazione, il Città di Cerveteri (fotro Cristiano Barcihielli) non va oltre lo 0 a 0 con la Pescia Romana. Gli etruschi avrebbero meritato i tre punti. E’ stata è stata una bella prestazione, giocata con intensità per novanta minuti. L’occasione più ghiotta di testa è di Dato, che Angelucci, ex di turno, neutralizza smanacciando in angolo. Nella ripresa il forcing etrusco si fa pressante, ma il goal è una chimera. C’ è anche il doppio giallo per Bezziccherri, indecifrabile, che costringe i Cervi a giocare con un uomo in meno per quindici minuti.

“Non posso rimproverare nulla alla squadra, ci è mancato il goal. Siamo in ripresa, ho visto una squadra convincente, ha avuto unn approccio alla gara molto positivo – ha detto mister Ferretti- Credo che se c”era una squadra che meritava m la vittori era la nostra”.