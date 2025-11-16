L’imprenditoria giovanile è vitale sul nostro litorale. Ma a Ladispoli di più che a Cerveteri – di Giovanni Zucconi

Parlare di imprenditoria giovanile significa parlare di passione e di scommesse sul futuro. Sul loro, ma anche sul nostro. Significa immaginare, dietro dei freddi numeri che fotografano le situazioni, scommesse, impegni e sacrifici che spesso non sono supportati da una sufficiente esperienza.

Oggi, nel solco di una analisi che stiamo facendo sull’imprenditoria di Cerveteri e di Ladispoli, parleremo proprio di imprenditoria giovanile. I dati, anche in questo caso, provengono dalla Camera di Commercio di Roma.

Cominciamo dai dati globali, aggiornati a settembre 2025. Così come per l’imprenditoria generale, a Ladispoli si contano più aziende a conduzione giovanile. A Ladispoli ci sono 279 aziende attive, e a Cerveteri ce ne sono 229.

Se ci pensate, non sono piccoli numeri. A Ladispoli le imprese giovanili sono il 10,8% del totale delle aziende. E il 9,7% a Cerveteri. Questo vuole dire che esiste una certa vitalità, non scontata, nell’imprenditoria giovanile del nostro litorale.

Come sono distribuite le aziende guidate da giovani tra le varie tipologie commerciali? La distribuzione non è diversa da quella che abbiamo visto nel caso complessivo. A Cerveteri gli imprenditori si sono distribuiti, abbastanza uniformemente, su un ventaglio di tipologie più ampio rispetto ai colleghi di Ladispoli. Che si sono specializzati nel terziario. E, soprattutto, a Cerveteri in molti hanno scelto di far nascere aziende agricole. Ma vediamo i numeri più significativi.

Nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, a Ladispoli ci sono 89 aziende attive, contro le 54 di Cerveteri. Nelle costruzioni ne abbiamo 42 a Ladispoli contro le 39 di Cerveteri. In questo caso le differenze sono minime. Le differenze più grosse le abbiamo nei settori della ristorazione e in quello agricolo. A parti rovesciate. A Ladispoli, ovviamente, ci sono più aziende legate alla ristorazione e all’alloggio. 33 contro 15. Ma a Cerveteri ci sono moltissime aziende in più nel settore agricolo. 32 contro 5.

Quest’ultimo dato è particolarmente significativo. E ha il sapore di una scommessa generazionale su un settore, quello agricolo, apparentemente più legato alla tradizione che all’innovazione. Che dovrebbe essere maggiormente un patrimonio dei più giovani.

Come per l’imprenditoria più in generale, vediamo che cosa è successo in questi ultimi quattro anni in quella giovanile. Anche in questo caso abbiamo assistito a un calo. Ma si è manifestato con una dinamica molto interessante. Mentre il tasso di mortalità “globale” delle aziende di Ladispoli era quasi tre volte quello di Cerveteri, nel caso di imprese giovanili, inaspettatamente, il rapporto si ribalta. In questi quattro anni c’è stato un calo generalizzato del numero delle aziende giovanili, ma Ladispoli ha retto meglio. Il tasso di mortalità delle imprese di Ladispoli è di 111,67 ogni mille abitanti, a Cerveteri sale a 178,92 ogni mille abitanti.

Un risultato inaspettato e che deve fare riflettere. A Ladispoli i giovani sono riusciti a fare meglio, anche se di poco, dei loro colleghi presumibilmente più esperti. E a Cerveteri i giovani hanno dovuto chiudere le loro aziende con un tasso 4,5 volte maggiore di quello dei loro colleghi presumibilmente più esperti.