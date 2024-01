Liceo Sandro Pertini di Ladispoli, sabato 20 gennaio l’open day

Sabato 20 gennaio l’ultimo Open Day del Liceo Sandro Pertini di Ladispoli, in cui la scuola farà conoscere alle famiglie e ai ragazzi del territorio l’offerta formativa e le strutture dell’Istituto

Si svolgerà sabato 20 gennaio l’ultimo Open Day del Liceo “Pertini”, in cui la scuola diretta dalla DS Fabia Baldi farà conoscere alle famiglie e ai ragazzi del

territorio l’offerta formativa e le strutture dell’Istituto. Come ormai consueto, l’incontro si svolgerà nell’aula magna della sede centrale di via Caltagirone 1 e sarà diviso in tre fasce orarie, una per ogni indirizzo di studio: dalle 9 alle 10 verrà presentato l’indirizzo Scientifico; dalle 10.30 alle 11.30 l’indirizzo Classico; e infine, dalle 12 alle 13, l’indirizzo Linguistico in sede centrale (con possibilità al termine della presentazione ufficiale di vedere i locali della sede succursale, in Piazzale Nazario Sauro, di concerto con le responsabili di plesso). Si concludono con l’Open Day gli appuntamenti dedicati all’Orientamento, che hanno visto i ragazzi delle scuole medie del territorio avvicendarsi in aula magna e nei laboratori di Fisica e Chimica per le lezioni offerte dai docenti Liceo, con l’ausilio degli studenti.



Le iscrizioni alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio. Anche quest’anno sarà previsto un servizio di supporto ai genitori per

le iscrizioni online alla classe prima, con modalità che verranno pubblicate sul sito della scuola, www.liceopertiniladispoli.edu.it. Per ulteriori informazioni:

[email protected]