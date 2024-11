Lezione di difesa personale per studenti dell’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino

Il prossimo lunedì 25 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, si terrà una lezione gratuita di difesa personale presso l’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Baffi di Fiumicino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dall’Associazione Focene Insieme, è rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte.

A guidare la lezione sarà Serena Galatioto, tecnico certificato FPI (Federazione Pugilistica Italiana), esperta di tecniche di autodifesa e sicurezza personale. Attraverso un percorso pratico e teorico, l’evento mira a fornire agli alunni strumenti e conoscenze essenziali per gestire situazioni di pericolo e tutelare la propria incolumità. Non solo un momento formativo ma anche un’occasione per promuovere il rispetto reciproco e la consapevolezza di se stessi.