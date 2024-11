Roma, incidente in via Vitorchiano, l’auto finisce dento una casa

In data odierna alle ore 04.45 la sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in Via Vitorchiano la Squadra VF 9/A con l’ausilio dell’Autogru VF per un incidente stradale che ha coinvolto un autocompattatore dell’Ama.

Per cause ancora da accertare, l’autista dell’automezzo perdeva il controllo e andava a scontrarsi contro il muro portante di una palazzina adiacente la strada. Nell’urto veniva abbattuto una parte della parete che cadeva all’interno di un appartamento coinvolgendo l’inquilina. Il personale VF sopraggiunto ha estratto l’autista dell’automezzo e soccorso la persona coinvolta all’interno dell’appartamento, assicurandole alle cure dei sanitari del 118 che venivano trasportate in ospedale in codice rosso.

Attualmente proseguono le operazioni di recupero dell’automezzo, della messa in sicurezza dell’area e sono stati resi inagibili due appartamenti. Sul posto le forze dell’ordine e l’italgas.