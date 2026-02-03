L’Etrusca Atletica brilla ad Arce: Fanciullacci e Cerroni d’argento, Paul Albano vola ai Nazionali

ARCE – Domenica di grandi emozioni e fango per il settore giovanile dell’Etrusca Atletica, protagonista assoluta ai Campionati Regionali di cross riservati alle categorie Ragazzi e Cadetti. Sui prati di Arce, i giovani atleti hanno dato prova di carattere, portando a casa podi prestigiosi e una qualificazione nazionale che profuma di impresa.

Due argenti che luccicano

I riflettori si sono accesi subito sulle prestazioni superlative di Silvia Cerroni e Gabriele Fanciullacci. Entrambi hanno conquistato un fantastico secondo gradino del podio, rispettivamente nelle categorie F10 e M8. Due medaglie d’argento che premiano la crescita costante di questi piccoli grandi talenti e il lavoro dei tecnici.

Paul Albano: prova di forza verso Selinunte

L’impresa di giornata porta la firma di Paul Albano. Nonostante uno stop forzato di 15 giorni che ne aveva messo in dubbio la condizione, Albano ha dominato i 3 km del cross Cadetti. In testa dal primo all’ultimo metro, ha mostrato qualità tecniche uniche e un carattere d’acciaio, centrando con merito il pass per i Campionati Nazionali di Selinunte. Una prova di forza che fa ben sperare per l’appuntamento tricolore.

Una squadra in salute

Oltre ai podi, l’Etrusca Atletica festeggia i piazzamenti di tutto il gruppo presente ad Arce. Ottime le prove di Nicholas Bruti, Ambra Bruti, Jari Piccini, Luca Dattilo, Gabriele Eusepi, Anna Calderoni e Aurora Miro. Ogni atleta ha contribuito con il proprio sforzo a rendere questa trasferta un successo collettivo, dimostrando la solidità di un vivaio sempre più competitivo.

Prossima fermata: Sicilia

Il clima di festa non deve però distrarre: l’appuntamento clou è ormai alle porte. Tutti gli occhi sono ora puntati su Selinunte, dove i migliori cadetti d’Italia si sfideranno per il titolo nazionale. Per l’Etrusca Atletica sarà l’occasione per confermarsi ai vertici e vivere un’esperienza indimenticabile.

Complimenti a tutti i piccoli campioni!