“A seguito del grave episodio accaduto ieri del leone fuggito dal circo, come Ladispoli Attiva oggi pomeriggio abbiamo partecipato al sit-in spontaneo organizzato per protestare contro la presenza di questo tipo di spettacoli nel nostro territorio”.

Leone fuggito, Ladispoli Attiva: “Il sindaco Grando prenda posizione e chiarisca sulle responsabilità”

“Quello che al momento ci preme chiarire riguarda le responsabilità del sindaco Grando che, come spesso accade sui temi sentiti dalla nostra comunità, manifesta posizioni ambigue. Nonostante le dichiarazioni pubbliche di disapprovazione nei confronti dell’utilizzo di animali da parte del circo, emergono fatti che mettono in luce un’incoerenza nella condotta del Sindaco. Qualche anno fa, infatti, fu la sua giunta a rendere meno stringenti le regole per questo tipo di spettacoli, modificando il regolamento comunale, così rendendo più agevole la presenza di circhi con animali nel nostro territorio”.

“Inoltre, anche quando dichiara di essere contrario a questo tipo di spettacoli, non ricorda che fu egli stesso nel 2021 a partecipare con entusiasmo ad uno spettacolo che utilizzava animali, gettando così ombre sulla sincerità delle sue attuali prese di posizione. Poiché crediamo fermamente che non sia accettabile quanto accaduto nel nostro comune in queste ore, insieme alle altre forze di opposizione, presenteremo nei prossimi giorni una serie di iniziative per far luce sulla vicenda e per ottenere una modifica più stringente del regolamento su questi circhi che sfruttano gli animali, proprio come hanno fatto tanti altri comuni italiani”.

Così Ladispoli Attiva in un post social