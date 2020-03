Condividi Pin 1 Condivisioni

La fotografa santamarinellese vive in Germania e lavora anche con Vogue

Leila Hichri vince il ProfiFoto New Talent Award

La fotografa santamarinellese, residente a Bamberg (Germania), si aggiudica il ProfiFoto New Talent Award di fama internazionale. Leila Hichri che è vissuta e ha studiato a Santa Marinella, ha incominciato a sviluppare la passione per la fotografia da alcuni anni ottenendo importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Alcuni suoi scatti sono stati pubblicati sulla rivista “Vogue” e ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Questa volta il riconoscimento è davvero prestigioso: il “New Talent Award”, promosso da Canon e dalla rivista ProfiFoto in collaborazione con l’agenzia fotografica Laif e il laboratorio fotografico WhiteWall ha riconosciuto il primo premio Leila Hichri. Le sue opere perfettamente composte mostrano spesso persone in momenti di autoriflessione e tradiscono una certa malinconia esistenziale che le rende struggenti. Per descrivere il processo che porta alla creazione di una immagine fotografica vogliamo usare la definizione di Henri Cartier-Bresson che più ci sembra descrivere la ricerca di Leila “Credo che, per il fatto di vivere, la scoperta di noi stessi avvenga contemporaneamente alla scoperta del mondo intorno a noi, che può modellarci, ma può essere anche da noi influenzato. Fra questi due mondi, quello che è dentro di noi e quello che ci circonda, bisogna stabilire un equilibrio. In conseguenza di un processo di costante interazione, i due mondi si fondono in uno solo. Ed è questo mondo che dobbiamo riuscire ad esprimere”.