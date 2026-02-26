Si chiude oggi ufficialmente la tappa italiana del progetto Erasmus+ “LegendTech”, un’iniziativa internazionale che ha visto protagonisti studenti e docenti provenienti da Polonia, Turchia e Italia. Una settimana intensa, dedicata alla riscoperta del patrimonio narrativo locale attraverso le più moderne tecnologie digitali.

Il Cuore del Progetto: Dalla Tradizione al Digitale

L’obiettivo centrale di “LegendTech” è ambizioso: trasformare le antiche leggende popolari in contenuti multimediali. Dopo aver lavorato in Turchia sulla creazione di fumetti, la mobilità italiana si è concentrata sulla produzione di cartoni animati utilizzando il software Scratch.

Il team italiano ha scelto di valorizzare il territorio locale portando sul grande schermo digitale due racconti:

La leggenda del Castello di Santa Severa;

La leggenda del Lago di Bracciano.

Leggende, Tecnologia e Inclusione: si conclude alla Giovanni Cena la settimana Erasmus+ “LegendTech”

Questa sinergia ha coinvolto 16 ragazzi della scuola secondaria italiana e 14 alunni stranieri, che hanno lavorato fianco a fianco superando ogni barriera linguistica.

Un Viaggio tra Storia e Bellezza

Non solo laboratorio, ma una vera immersione nel patrimonio laziale. Gli studenti hanno partecipato a una caccia al tesoro fotografica tra i vicoli del borgo medievale di Santa Severa e nel centro storico di Cerveteri.

Il programma ha previsto tappe di immenso valore culturale:

Roma: Una passeggiata indimenticabile partita da San Pietro e conclusasi all’ombra del Colosseo.

Necropoli della Banditaccia :Una visita guidata d’eccellenza grazie alla collaborazione della docente Tina Ferrara (Istituto Mattei) e dei suoi preparatissimi studenti, che hanno fatto da ciceroni tra le domus etrusche.

Formazione Docenti e Ringraziamenti

Il progetto ha rappresentato un momento di crescita anche per il corpo docente. Di particolare rilievo la lezione tenuta dalla professoressa Graziana Blasi, che ha illustrato ai colleghi stranieri l’uso didattico di tool innovativi come Quizlet, Calameo, Cram e StoryJumper.

La riuscita dell’evento è stata possibile grazie al coordinamento instancabile dei Project Manager:Joanna Zak (Polonia), Ayhan Sezdirmez (Turchia) e Laura Timpano (Italia).

“Vedere i ragazzi collaborare con tale entusiasmo dimostra che la tecnologia, se unita alle radici storiche, è il miglior ponte per costruire il futuro dell’Europa.”