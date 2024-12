Appuntamento all’Anfiteatro di Bleso a partire dalle ore 22: ad accompagnare la serata il comico Gabriele Marconi

Leggenda in musica per salutare l’arrivo del 2025: a Tivoli Capodanno con il gruppo “Abba The Best”

di Marco Di Marzio

Quando ormai è ufficialmente iniziato il countdown di Capodanno, anche la città di Tivoli si prepara a festeggiare l’arrivo del 2025 con un evento speciale: il concerto degli “Abba The Best”.

La cover band, una delle 13 del tipo presenti nel mondo, si è esibirà infatti questa sera, martedì 31 dicembre 2024, all’Anfiteatro di Bleso, ripercorrendo la storia e i successi senza tempo ottenuti dal leggendario gruppo musicale svedese.

Nato nel 2016 dall’idea del loro manager Nino Capobianco, nel 2019 prende il nome di “Abba The Best”, dal famoso gruppo pop scandinavo, dove la band ripercorre la storia e le canzoni più importanti, che hanno emozionato, fatto cantare e ballare milioni e milioni di persone di tutto il mondo. Il gruppo è guidato da Cinzia e Laura Ganga, due sorelle, che supportate dai musicisti Romano Tito, Stefano Sanpietro e Ubaldo Ciafrei, e grazie alla loro esperienza musicale, hanno curato tutti quei particolari che contraddistinguono la band, dall’abbigliamento, al sound, al raccontare tanti aneddoti della vita degli Abba. Dalla loro nascita ad oggi, gli “Abba The Best” hanno calcato i palchi più prestigiosi d’Italia e d’Europa, arrivando a presenziare in trasmissioni televisive e radiofoniche, condotte da personaggi noti come Tiberio Timperi, Licia Colò, Elisa Isoardi, la giornalista Lucia Ascione, Gigi Marzullo. Durante il loro percorso musicale, danno vita ad un progetto denominato A.MA.MI., contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Hanno presentato il loro singolo dal titolo A.MA.MI. allo Stadio Olimpico di Roma prima della partita Lazio-Parma, alla presenza del Presidente Claudio Lotito e alla presenza di ARGOS forze di polizia, che hanno patrocinato l’iniziativa. Tantissimi testimonial del mondo dello spettacolo e della politica, come Valeria Marini, Anna Falchi, Albano, Moreno, DJ Ringo, ex premier Giuseppe Conte e tanti altri si uniscono a loro per combattere questa grave piaga che ci affligge ogni giorno. La Band ha già ricevuto molti premi, uno in particolare dal Presidente del Coni Giovanni Malagò. Il gruppo quest’anno, è stato testimonial della Maratona di Roma, con l’esibizione al Circo Massimo con Radio 105.

Gabriele Marconi

Con ingresso libero a partire dalle ore 22:00, durante il concerto, gli spettatori potranno rivivere le emozioni delle canzoni che hanno fatto cantare e ballare milioni di persone in tutto il mondo.

L’evento sarà corredato dalla performance del comico Gabriele Marconi, per una serata all’insegna del divertimento e della riflessione, concepita per accogliere il nuovo anno con musica e valori condivisi.